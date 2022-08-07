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Экономика

06:37

Ближе к зиме странам ЕС придется бороться с Азией за российский газ – СМИ

экономиказа рубежом

Фото: depositphotos/Hackman

В ближайшие месяцы странам Евросоюза, скорее всего, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет издание Wall Street Journal.

В публикации утверждается, что с приближением зимы ситуация в ЕС будет только ухудшаться, поэтому падение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины. Авторы материала также не исключают, что на фоне кризиса к власти в странах Евросоюза могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.

"Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен. <...> Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками", – пишет газета.

Ранее чешский эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич заявил, что предстоящей зимой горячий душ в Чехии превратится в роскошь из-за антироссийских санкций. Он не исключил, что в домохозяйствах страны придется снизить температуру на 1 градус.

До этого в ЕС утвердили план снижения потребления газа на 15% этой зимой в рамках борьбы с энергетическим кризисом. Соответствующая мера будет добровольной, страны смогут самостоятельно выбирать способы для достижения результата. Вместе с тем план предусматривает возможность "Союзной тревоги". Ее могут объявить в случае серьезной угрозы для стабильности поставок. После введения тревоги ограничение потребления станет обязательным.

Энергетический кризис в Европе стал усугубляться

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