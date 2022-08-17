В Европе допустили приход к власти пророссийских политиков из-за неуступчивости Киева

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Фото: depositphotos/paulgrecaud
Если европейцы примут тезис о нежелании Киева идти на деэскалацию, несмотря на мирные усилия Москвы, то к власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики, считает чешский писатель Йозеф Буска.
"Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу "нормализации" отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет", – написал он в своей статье для издание Spectator.
По его мнению, "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе, когда просроченные платежи отчаявшихся европейцев превратятся в долги.
"Тем временем боевые действия затянутся, еще больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия. Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает", – добавил Буска.
Он выразил уверенность, что ВСУ не выстоят без постоянной военной и финансовой поддержки со стороны западных стран, а наиболее уязвимыми в вопросе поддержки Киева могут оказаться жители Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что с приближением зимы ситуация в ЕС будет только ухудшаться, поэтому падение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины.
Запад увеличил военную и финансовую поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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