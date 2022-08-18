В МИД оценили возможность прямого столкновения России с США и НАТО

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Прямое столкновение России с США и НАТО не в интересах Москвы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
По его словам, РФ как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно.
"Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", – приводит слова Нечаева РИА Новости.
Он подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не может быть развязана.
Ранее ученые предположили, что в случае полномасштабной ядерной войны могут погибнуть более 5 миллиардов человек, поскольку они станут жертвами голода, который ожидается после катастрофы. Непосредственно от ядерных снарядов, считают исследователи, могут погибнуть 360 миллионов человек.
До этого британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой утверждалось, что поставка Украине более тяжелого вооружения может подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне. Авторы считают, что именно по этой причине Вашингтон пока осторожничает с военной поддержкой Киева.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: