В МИД оценили возможность прямого столкновения России с США и НАТО

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Прямое столкновение России с США и НАТО не в интересах Москвы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По его словам, РФ как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно.

"Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", – приводит слова Нечаева РИА Новости.

Он подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не может быть развязана.

Ранее ученые предположили, что в случае полномасштабной ядерной войны могут погибнуть более 5 миллиардов человек, поскольку они станут жертвами голода, который ожидается после катастрофы. Непосредственно от ядерных снарядов, считают исследователи, могут погибнуть 360 миллионов человек.

До этого британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой утверждалось, что поставка Украине более тяжелого вооружения может подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне. Авторы считают, что именно по этой причине Вашингтон пока осторожничает с военной поддержкой Киева.