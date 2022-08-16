Ученые спрогнозировали последствия ядерной войны

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Более 5 миллиардов человек могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны, считают ученые Ратгерского университета в США. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Food.
"Война между Индией и Пакистаном, которые в последнее время накапливают больше ядерного оружия с более высокой мощностью, может привести к выбросу в стратосферу 5–47 тераграмм сажи. Война между США, их союзниками и Россией, обладающей более чем 90% мирового ядерного арсенала, может привести к образованию более 150 тераграмм сажи и ядерной зиме", – говорится в публикации.
Уточняется, что непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов человек, в то время как более 5 миллиардов станут жертвами голода, который ожидается после катастрофы. По мнению исследователей, человечество будет обеспечено минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, однако без возможности международной торговли.
Кроме того, нацеленные на города ядерные бомбы приведут к огненным бурям, которые распространятся по всей планете и нарушат земной климат. По данным ученых, это приведет к негативным изменениям в системах производства пищи на поверхности и в океанах.
Ранее Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Президент РФ напомнил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.
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