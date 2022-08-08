В МИД РФ заявили, что США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран

Фото: Москва 24/Роман Балаев
США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран. Такое заявление сделал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, чьи слова приводит РИА Новости.
По его словам, НАТО объявляет себя ядерным альянсом, однако ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Он выразил мнение, что это негативно влияет на безопасность и увеличивает риск ядерного конфликта.
Вишневецкий подчеркнул, что партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS формирует предпосылки к началу новой гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее замглавы делегации РФ Андрей Белоусов заявил, что США должны вернуть ядерное оружие на свою территорию. По его словам, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий.
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