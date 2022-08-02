Гибридная война против России чревата ядерным конфликтом – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Против России развязана гибридная военная компания, которая чревата прямым конфликтом между двумя ядерными державами, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на обзорной конференции ДНЯО.
Он напомнил, что, по мнению Москвы, в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Дипломат назвал необходимым скорейшее возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подчеркнув, что ему нет альтернативы.
Вишневецкий также заявил, что Россия решительно отвергает все обвинения в агрессии против Украины, прозвучавшие на конференции ДНЯО.
Ранее Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Президент РФ обратил внимание на то, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.
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