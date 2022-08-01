США рассмотрят применение ядерного оружия лишь в чрезвычайных обстоятельствах – Блинкен

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Американские власти рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом пишет ТАСС.
"Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров", – добавил он.
Блинкен сделал акцент на том, что США не будут угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам.
В свою очередь, Владимир Путин в приветствии участникам и гостям конференции отметил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Президент РФ обратил внимание на то, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.
До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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