Захарова ответила на попытки Японии выставить Россию страной, угрожающей ядерным оружием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютно неприемлемыми попытки Японии выставить РФ страной, угрожающей ядерным оружием, пишет "Газета.ру".

"Это вызывает особое неприятие с учетом того, что основные ядерные риски интенсивно генерируются именно патроном Японии – США, из-под "ядерного зонтика" которых и отпускают свои провокационные комментарии представители Токио", – высказалась она.

В МИД также прокомментировали недавние враждебные в отношении России заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды, в которых он говорит, что сейчас в мире сложились такие условия, когда "становится реальностью использование Россией ядерного оружия и угроза им".

По мнению Захаровой, в подобных высказываниях преобладает цинизм и безосновательная критика российского государства.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.