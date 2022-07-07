Матвиенко назвала недопустимыми любые разговоры о ядерной войне

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О возможности ядерной войны говорить недопустимо. Такое мнение выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Любой здравомыслящий человек, тем более политик, государственный деятель понимает, что ядерная война, если бы она, не дай бог, случилась, это вообще конец человеческой цивилизации, это конец нашей планеты. Это даже обсуждать нельзя, это даже в самом кошмарном сне нельзя представить", – приводит ее слова РИА Новости.

Также Матвиенко уточнила, что российская сторона рассматривает ядерное оружие исключительно как фактор сдерживания, поэтому оно может быть применено лишь для защиты государства.

"Учитывая заявления некоторых политиков, в том числе Зеленского, который захотел стать ядерной страной, обладать ядерным оружием... это все равно что сумасшедшему дать гранату в руки", – заключила спикер Совфеда.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в свою очередь, призвала политические круги Запада прекратить запугивать мировую общественность несуществующей химической угрозой со стороны России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

