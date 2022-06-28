Матвиенко призвала не рассчитывать, что Запад отменит санкции

Фото: kremlin.ru
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что, как раньше, уже не будет и не стоит рассчитывать, что страны Запада снимут санкции, введенные против России.
Она заметила, что во многих государственных структурах бытует мнение, что все санкционные меры скоро будут отменены.
"Рассчитывают, что снимут санкции. Но не для того их коллективный Запад вводил, (чтобы отменить. – Прим. ред.). Понятна их цель – остановить развитие России, подчинить Россию. Но ничего этого не будет", – передает РИА Новости ее слова.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что США продолжают вводить санкции против России, однако они не работают так, как ожидают американские власти. Они рассчитывали, что РФ напугают установленные ограничения, добавил он.
Запад не желает признать, что санкции влияют не только на Россию, но и на его экономику, отметил эксперт.
Светов также обратил внимание, что западная экономика сейчас переживает не лучшие времена и жители США понимают, что вина лежит именно на администрации американского президента.
Новости последнего часа: РФ ввела санкции в отношении 25 граждан США
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