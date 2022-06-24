Политолог заявил, что санкции против РФ сработали не так, как ожидали в США

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США продолжают вводить санкции против России, однако они не работают так, как ожидали американские власти, заявил политолог Юрий Светов. Они рассчитывали, что РФ напугают установленные ограничения, добавил он.
"Шесть пакетов ввели, седьмой готовят. Это выглядит достаточно нелепо. Остановиться они не могут, ведь остановиться значит признать, что санкции влияют не только на Россию, но и на их экономику", – высказался он в беседе с RT.
Светов обратил внимание, что западная экономика сейчас переживает не лучшие времена, и жители США понимают, что вина лежит именно на администрации американского президента.
Ранее историк и политолог Владимир Шаповалов прокомментировал санкции против РФ, введенные Великобританией.
По его словам, Соединенное Королевство не скрывает свою главную цель – нанести России максимальный ущерб. Для Великобритании РФ является врагом, добавил Шаповалов. Однако, по его мнению, новые британские санкции не достигнут своих целей так же, как и все предыдущие.
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