Запад перекладывает на мир собственные ошибки в макроэкономике – Путин

Страны Запада с помощью финансовых механизмов перекладывают на мир собственные ошибки в макроэкономике. Об этом заявил Владимир Путин на заседании БРИКС.

Пятерка стран проводит уже 14 саммит. Авторитет БРИКС неуклонного растет, поэтому Россия готова и дальше развивать тесное партнерство с ее участниками, отметил президент. Также президент рассказал, что страны БРИКС должны вместе выступать против односторонних санкций и злоупотребления ими.

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