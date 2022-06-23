Песков заявил, что речь об упразднении границ между РФ и Украиной в Запорожье не идет

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Речи об упразднении российско-украинских границ в Запорожской области не идет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так он прокомментировал слова члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, который заявил, что освобожденные территории Запорожья не должны оставаться за пределами российских границ.

Он напомнил, что в Германии не проводили референдум, а разрушили Берлинскую стену и начали жить в едином государстве.

"Мы ничем не хуже немцев. Южные регионы Украины – это исторически русские земли", – отметил Рогов.

Ранее Песков назвал "юридическим казусом" ситуацию с проведением референдума в Южной Осетии о вхождении республики в состав России. По его словам, Россия не может с кем-то объединиться, так как тогда возникнет совершенно новый энтитет. Он добавил, что данный вопрос уже поднимался, теперь власти Южной Осетии должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

