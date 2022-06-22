Путин рассказал об идее открыть в России индийские сетевые магазины

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Владимир Путин заявил, что представители российских деловых кругов активизируют контакты с бизнесом из таких стран, как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, сообщает пресс-служба Кремля.

К возможным областям сотрудничества президент России отнес в том числе запуск в стране индийских сетевых магазинов. Кроме того, на российском рынке может вырасти доля китайских автомобилей.

По словам Путина, имеет место и обратный процесс. Присутствие России и местного бизнеса нарастает в Китае и Индии, в том числе в сырьевом секторе и в области сельского хозяйства (например, по части поставок удобрений).

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что бренды из Китая, Турции, Индии и других стран интересуются выходом на российский рынок.

По его словам, Россия в конце XX века не имела возможности конкурировать с международными корпорациями, обладавшими на тот момент значительными ресурсами. А в настоящее время у страны появился шанс "развернуть сложившуюся в 90-е модель лицом к российским поставщикам".

