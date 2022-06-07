В Минпромторге отметили интерес зарубежных брендов к рынку РФ

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что бренды из Китая, Турции, Индии и других стран интересуются выходом на российский рынок.

"Это не значит, что мы будем выдавливать из страны зарубежные бренды. Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры, и для них наш рынок тоже открыт", – приводятся его слова в сообщении Минпромторга РФ.

При этом глава ведомства отметил важность предоставления преференций отечественным брендам с помощью приоритетного доступа к торговым площадям, а также через налоговое и таможенно-тарифное регулирование.

По его словам, Россия в конце XX века не имела возможности конкурировать с международными корпорациями, обладавшими на тот момент значительными ресурсами. А в настоящее время у страны появился шанс "развернуть сложившуюся в 90-е модель лицом к российским поставщикам".

Ранее Минпромторг РФ утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки, автомобили и иная техника.

