Inventive Retail Group планирует сократить число магазинов в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Компания Inventive Retail Group, выступающая амбассадором брендов Apple, Lego, Samsung и Nike, планирует сократить число магазинов в России. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться", – заявил глава компании Тихон Смыков.
Он подчеркнул, что Inventive Retail Group останется на российском рынке ради обеспечения продукцией российских потребителей. Также Смыков указал на важность сохранения качества товаров в случае перехода на схему параллельного импорта.
До этого несколько сертифицированных магазинов Lego в России приостановили работу в связи с отсутствием поставок продукции на российский рынок.
Ранее российские ретейлеры начали сообщать о снижении ассортимента бытовой техники и электроники на фоне ухода иностранных компаний из страны. На ситуацию также влияют логистические проблемы.
В наибольшей степени снижение ассортимента характерно для продукции таких производителей, как Samsung и Apple, а также Bosch, Electrolux, Miele и Dyson. В "М.Видео-Эльдорадо" заверяют, что делают все возможное для его сохранения. В компании также отмечают, что на фоне ухода ряда брендов на рынок приходят новые, а другие расширяют свое присутствие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: