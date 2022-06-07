Inventive Retail Group планирует сократить число магазинов в РФ

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Компания Inventive Retail Group, выступающая амбассадором брендов Apple, Lego, Samsung и Nike, планирует сократить число магазинов в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться", – заявил глава компании Тихон Смыков.

Он подчеркнул, что Inventive Retail Group останется на российском рынке ради обеспечения продукцией российских потребителей. Также Смыков указал на важность сохранения качества товаров в случае перехода на схему параллельного импорта.

До этого несколько сертифицированных магазинов Lego в России приостановили работу в связи с отсутствием поставок продукции на российский рынок.

Ранее российские ретейлеры начали сообщать о снижении ассортимента бытовой техники и электроники на фоне ухода иностранных компаний из страны. На ситуацию также влияют логистические проблемы.

В наибольшей степени снижение ассортимента характерно для продукции таких производителей, как Samsung и Apple, а также Bosch, Electrolux, Miele и Dyson. В "М.Видео-Эльдорадо" заверяют, что делают все возможное для его сохранения. В компании также отмечают, что на фоне ухода ряда брендов на рынок приходят новые, а другие расширяют свое присутствие.

