Российские онлайн-ретейлеры сообщили о запуске "белой пятницы"

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Российские онлайн-ретейлеры запустили "белую пятницу". Она завершится 6 июня, сообщает Life.ru со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Некоторые ретейлеры решили продлить акцию на 10 дней", – говорится в сообщении.

В акции, которую планируют сделать ежегодной, примут участие 8 площадок. Благодаря ей россияне смогут сэкономить 50–80% на покупке одежды, обуви, ювелирных украшений, товаров для дома и здоровья. Размер дисконта для продуктов будет доходить до 60, для техники – до 50%.

Ранее завкафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов рассказал, как люди могут научиться контролировать свои траты. По мнению эксперта, в первую очередь контроль расходов можно осуществлять через обычное банковское приложение.

