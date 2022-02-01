Эксперт рассказал, как научиться контролировать свои траты

Фото: depositphotos/Fascinadora
Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов рассказал, как люди могут научиться контролировать свои траты. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению эксперта, в первую очередь контроль расходов можно осуществлять через обычное банковское приложение. Оно поможет избежать и "овердрафта", который иногда достигает 120 тысяч рублей беспроцентного займа на срок до 120 дней.
Ловушкой могут оказаться и акции скидок по типу "черной пятницы". По мнению Ордова, следует анализировать реальный уровень цен между конкурентами в тех или иных сферах, после чего планировать покупку.
Отдельный соблазн представляют доступные кредиты и займы, уточнил эксперт. Людям важно учитывать, что, если кредитные деньги тратятся на текущее потребление, важно задуматься как о планировании расходов, так и доходов.
Специалист по финансовым рынкам посоветовал учесть, что в случаях, когда на обслуживание долгов тратится менее 40% доходов, ситуация находится под контролем. Диапазон в 40–60% является опасным и требует экономии, а расходы больше 60% могут привести к существенному пересмотру трат.
Константин Ордов подчеркнул, что в некоторые жизненные периоды займы могут стать разумным шагом, однако при жизни от зарплаты до зарплаты следует вести планирование как на месяц, так и на более долгосрочную перспективу.
Финансист Наталья Смирнова объяснила, как даже добросовестные заемщики могут испортить себе кредитную историю. Специалист отметила, что иногда заемщикам не удается верно рассчитать срок льготного периода выплат.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: