Эксперт рассказал, как научиться контролировать свои траты

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Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов рассказал, как люди могут научиться контролировать свои траты. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По мнению эксперта, в первую очередь контроль расходов можно осуществлять через обычное банковское приложение. Оно поможет избежать и "овердрафта", который иногда достигает 120 тысяч рублей беспроцентного займа на срок до 120 дней.

Ловушкой могут оказаться и акции скидок по типу "черной пятницы". По мнению Ордова, следует анализировать реальный уровень цен между конкурентами в тех или иных сферах, после чего планировать покупку.

Отдельный соблазн представляют доступные кредиты и займы, уточнил эксперт. Людям важно учитывать, что, если кредитные деньги тратятся на текущее потребление, важно задуматься как о планировании расходов, так и доходов.

Специалист по финансовым рынкам посоветовал учесть, что в случаях, когда на обслуживание долгов тратится менее 40% доходов, ситуация находится под контролем. Диапазон в 40–60% является опасным и требует экономии, а расходы больше 60% могут привести к существенному пересмотру трат.

Константин Ордов подчеркнул, что в некоторые жизненные периоды займы могут стать разумным шагом, однако при жизни от зарплаты до зарплаты следует вести планирование как на месяц, так и на более долгосрочную перспективу.

Финансист Наталья Смирнова объяснила, как даже добросовестные заемщики могут испортить себе кредитную историю. Специалист отметила, что иногда заемщикам не удается верно рассчитать срок льготного периода выплат.

