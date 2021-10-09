Эксперт объяснил, когда вырастут ставки по депозитам

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Россиянам рассказали, когда стоит ждать роста ставок по депозитам. Рассуждениями на эту тему поделился доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский в интервью агентству "Прайм".
Как заявил специалист, крупные банки уже повысили ставки по депозитам в среднем на 0,25–0,35%. Это произошло после того, как Центробанк вновь увеличил ключевую ставку на 0,25% – до 6,75% годовых.
Казанский подтвердил, что банки продолжат стараться вернуть клиентов с фондового рынка. По этой причине рост ставок по депозитам продолжится.
Эксперт также допустил, что увеличение ставок может опережать рост ключевой ставки.
Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ужесточить ответственность банков за обход ограничений предельной стоимости кредита. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ответственность необходимо ужесточить из-за того, что банки подстроились под существующие ограничения, проводя часть услуг в обход полной стоимости кредита, которую они обязаны раскрывать заемщику.
Центробанк ужесточает контроль за финансовыми операциями россиян
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