Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В дни распродаж россиянам нужно быть бдительными, так как мошенники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.
"Черная пятница" подстегивает интерес к интернет-магазинам, приманивая аудиторию высокими скидками. Когда человек видит объявление о скидках на нужный ему товар, вероятность, что он перейдет по ссылке, сильно возрастает", – рассказал директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.
По словам специалистов, в первую очередь нужно проверить адрес страницы, где совершается покупка.
"Если это официальный сайт магазина, в адресной строке должен быть префикс HTTPS и не должно быть опечаток в названии", – отметили в компании.
Также эксперты посоветовали пользоваться мобильными приложениями магазинов.
"Это практически так же надежно, как и совершение покупок в офлайне", – подчеркнули специалисты.
Также россиянам рассказали, что в настоящее время в Сети существуют ресурсы, которые позволяют проверить информацию о дате регистрации домена и его владельце, чтобы понять, не является ли сайт однодневкой. Если персональная информация или данные банковской карты все-таки были введены на фишинговом сайте, нужно сразу связаться с банком, чтобы заблокировать карту.
Ранее специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google.
С помощью инструмента Google Ads мошенники размещают рекламу, чтобы она была первой в выдаче по поисковым запросам, связанным с криптовалютными кошельками.
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