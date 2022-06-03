Несколько магазинов Lego приостановили работу в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Несколько сертифицированных магазинов Lego в России приостановили работу в связи с отсутствием поставок продукции на российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Inventive Retail Group, управляющую российскими магазинами Lego, re:Store, Nike, Street Beat и другими.
"Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию", – сказали в компании.
3 марта датские СМИ сообщили, что производитель детских конструкторов Lego приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в РФ. Такое решение было принято из-за санкций, введенных после начала специальной операции России на Украине.
LEGO перестанет делать игрушки только для мальчиков или девочек
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