Несколько магазинов Lego приостановили работу в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Несколько сертифицированных магазинов Lego в России приостановили работу в связи с отсутствием поставок продукции на российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Inventive Retail Group, управляющую российскими магазинами Lego, re:Store, Nike, Street Beat и другими.

"Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию", – сказали в компании.

3 марта датские СМИ сообщили, что производитель детских конструкторов Lego приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в РФ. Такое решение было принято из-за санкций, введенных после начала специальной операции России на Украине.

