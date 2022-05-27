Производитель косметики Wella покидает Россию – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Немецкий производитель косметической продукции Wella заявил об уходе с рынка РФ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо компании.
Из заявления Wella следует, что компания больше не производит и не продает товары под своими брендами в РФ, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров.
Немецкая косметическая компания просуществовала на российском рынке 28 лет. Салоны красоты активно пользовались ее товарами. Так, на средства для окрашивания волос Wella приходится до 40% рынка.
По словам основателя сети салонов красоты "Персона" Игоря Стоянова, уход Wella из РФ может сильно сказаться на индустрии красоты. Эксперт уточнил, что это был первый иностранный производитель профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли.
В свою очередь, омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова отметила, что в связи с уходом компании у салонов могут возникнуть трудности ввиду перехода на косметику других производителей, кроме того, из-за этого придется переучивать и мастеров. По словам Садыковой, занимающиеся покраской волос пользуются обычно товарами из США или Европы, а их производители также могут покинуть рынок РФ.
Ранее об окончательном уходе из России заявил британский производитель одежды Marks&Spencer. Отмечалось, что ретейлер приостановил свою деятельность в РФ еще в марте, однако не уходил с рынка из-за особенностей работы франчайзига, в связи с чем около 50 магазинов продолжали свою деятельность в России.
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