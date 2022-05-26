Компания Nike остается в России – СМИ

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Американский бренд Nike остается в России. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам представителя ассоциации "Русбренд", членом которой является Nike, компания не объявляла об уходе из страны, российский офис продолжает работу.

По данным источника, у марки закончился договор с франчайзи-партнером Inventive Retail Group. Его продлевать не стали ввиду того, что компания не может гарантировать исполнения обязательств перед партнером в полной мере на фоне сегодняшней ситуации.

Кроме того, производитель должен оценить новые возможности в сложившейся ситуации. В связи с этим на данный момент компания не ищет новых партнерств для открытия монобрендовой розницы. Однако производитель готов и в будущем поставлять свои товары в мультибрендовые магазины. Так, в настоящее время Nike уже принимает заказы на коллекцию 2023 года.

25 мая стало известно, что производитель обуви и одежды Nike объявил об уходе с российского рынка. Такое решение президент IRG Тихон Смыков объяснил тем, что в обозримом будущем Nike не сможет организовать поставки товаров в Россию и по мере исчерпания запасов будет вынуждена закрыть магазины.

В свою очередь, PR-директор IRG Людмила Семушина отмечала, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Директор ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько заявила, что, по ее мнению, непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка.