Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

18:34

В Uniqlo опровергли слухи о скором открытии магазинов в РФ

экономика

Фото: TACC/Вячеслав Прокофьев

Компания Uniqlo опровергла слухи о скором открытии сети своих магазинов в России, сообщает "Газета.ру".

Ранее в Сети появился видеоролик, на кадрах которого запечатлена сотрудница Uniqlo в московском торговом центре "Хорошо!". Девушка обновляла одежду на манекенах в торговом зале.

"На данный момент Uniqlo в ТЦ "Хорошо!", как и все магазины Uniqlo в России и интернет-магазин бренда, закрыт. Решение от 21 марта 2022 года носит временный характер, мы обязательно проинформируем об изменениях", – заявили в компании.

Смену одежды на манекенах в Uniqlo объяснили профилактикой деформации продукции. В компании также подчеркнули, что регулярно обрабатывают одежду в период приостановки работы магазинов.

До этого стало известно, что британский производитель одежды Marks&Spencer принял решение об окончательном уходе из России. При этом ретейлер приостановил деятельность в стране еще в марте 2022 года.

Uniqlo с 21 марта прекратил продажу одежды в России

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать