В Uniqlo опровергли слухи о скором открытии магазинов в РФ

Фото: TACC/Вячеслав Прокофьев

Компания Uniqlo опровергла слухи о скором открытии сети своих магазинов в России, сообщает "Газета.ру".

Ранее в Сети появился видеоролик, на кадрах которого запечатлена сотрудница Uniqlo в московском торговом центре "Хорошо!". Девушка обновляла одежду на манекенах в торговом зале.

"На данный момент Uniqlo в ТЦ "Хорошо!", как и все магазины Uniqlo в России и интернет-магазин бренда, закрыт. Решение от 21 марта 2022 года носит временный характер, мы обязательно проинформируем об изменениях", – заявили в компании.

Смену одежды на манекенах в Uniqlo объяснили профилактикой деформации продукции. В компании также подчеркнули, что регулярно обрабатывают одежду в период приостановки работы магазинов.

До этого стало известно, что британский производитель одежды Marks&Spencer принял решение об окончательном уходе из России. При этом ретейлер приостановил деятельность в стране еще в марте 2022 года.

