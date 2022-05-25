Marks&Spencer полностью покинет российский рынок – СМИ

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Британский производитель одежды Marks&Spencer принял решение об окончательном уходе из России, сообщает BBC.

Уточняется, что ретейлер приостановил свою деятельность в РФ еще в марте, однако не уходил с рынка из-за особенностей работы франчайзига, в связи с чем около 50 магазинов продолжали свою деятельность в России.

Ранее сообщалось, что американская сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss&Co решила окончательно покинуть российский рынок.

По данным издания, компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на часть своих магазинов в России. Отмечается, что остатки планируется реализовать через другие площадки.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

