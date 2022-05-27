Производители сока и молока планируют сократить ассортимент из-за нехватки упаковки

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Производители молока и сока планируют сократить ассортимент продукции из-за нехватки упаковки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в одной из крупных компаний.

Собеседник издания пояснил, что предприятиям не хватает асептической тары, позволяющей долго сохранять свойства продукции. Ее использовали для стерилизованной продукции и сливок. Так, фермерское молоко закупали летом, а продавали осенью. По мнению источника, теперь заводы будут концентрироваться на производстве скоропортящегося товара.

"Пока компании не знают, как решать этот вопрос, совершенно точно у всех сократится ассортимент – альтернатив для асептической упаковки пока не видно", – отметил источник.

Асептику в РФ производили заводы Tetra Pak и Elopak, которые также ввозили нужные материалы в страну. Однако последний в середине марта заявил о приостановке деятельности.

Исполнительный директор "Русбренда", в число которых входят Danone, Unilever и другие бренды, Алексей Поповичев рассказал, что производителям соков и детского питания также не хватает красок для упаковки и клея. Он отметил, что у заводов есть запасы тары, однако они постепенно сокращаются.

В Минпромторге предложили дождаться испытаний по производству аналогичной упаковки в Казани, а пока рассмотреть возможность использования стеклянных бутылок.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Tetra Pak может полностью уйти из России, поскольку головной офис компании разорвал связи со своим российским дочерним предприятием. Источник РИА Новости утверждал, что российское подразделение компании в настоящее время продолжает работать автономно, однако из-за этого испытывает проблемы с заключением договоров поставок предприятиям РФ, а также с работой оборудования.

Позже шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak опроверг информацию об уходе с российского рынка.

