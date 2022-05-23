В Теtra Pak опровергли информацию об уходе из России

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Шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak опроверг информацию об уходе из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что Tetra Pak может полностью уйти из России, поскольку головной офис компании разорвал связи со своим российским дочерним предприятием. Источник РИА Новости утверждал, что российское подразделение компании в настоящее время продолжает работать автономно, однако из-за этого испытывает проблемы с заключением договоров поставок предприятиям РФ, а также с работой оборудования.

В марте между тем сообщалось, что Tetra Pak временно откажется от выпуска в России упаковок для вина и напитков объемом два литра. Это связано с нехваткой сырья, о поставках которого необходимо теперь договариваться с новыми поставщиками.

