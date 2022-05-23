Головная компания Tetra Pak покидает российский рынок – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Материнская компания-производитель упаковки Tetra Pak приняла решение о прекращении деятельности на территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
"Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Фактически российское подразделение "Тетра Пак" сейчас работает полностью автономно от головной организации, которая разорвала все связи со своей "дочкой", – отметил он.
По его словам, это спровоцировало проблемы с заключением договоров поставок упаковки предприятиям РФ, а также ведет к нарушениям в деятельности информсистем.
Он также подчеркнул, что для печати российскому подразделению компании доступны только уже загруженные на сервер виды упаковки, но внесение изменений в них невозможно. При этом у российской "дочки" нет возможности самостоятельно решить данную проблему, в связи с чем не исключена полная остановка ее деятельности.
В конце марта стало известно, что Tetra Pak временно откажется от выпуска в России упаковок для вина и напитков объемом два литра. Это связано с нехваткой ряда комплектующих.
У компании сырья остается меньше чем на месяц. Tetra Pak должна скоро договориться о закупке картона с одним из местных заводов. Также нужно найти замену еще нескольким компонентам, которые, вероятно, придется ввозить из Китая.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Завод Tetra Pak отказался поставлять упаковку российским молочникам
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