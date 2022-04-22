Абрамченко поручила разработать меры по сдерживанию роста цен на сырье для упаковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила до 5 мая подготовить предложения по сдерживанию роста цен на сырье для упаковки. Об этом сообщается в ее телеграм-канале.

"Поручила к 5 мая Минпромторгу, ФАС провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки (в том числе полимерной) и совместно с Минэнерго подготовить предложения по механизму сдерживания роста цен на используемые при производстве упаковки сырьевые материалы (с учетом торговых наценок)", – рассказала Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что российские производители по большей части обеспечены отечественными материалами, однако некоторые позиции по-прежнему остаются импортными.

"Поэтому сейчас решаем задачу построения новых кооперационных цепочек, подбираем альтернативные аналоги, ведем наладку собственных производств для импортозамещения", – пояснила Абрамченко.

Также она поручила Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин на импортируемое сырье и оборудование, которые используют при производстве различных видов упаковки.

В свою очередь, Минсельхозу и Минфину поручено подготовить изменения в нормативные правовые акты, касающиеся распространения механизма льготного кредитования для предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности. Часть средств производства смогут потратить на покупку упаковочных материалов.

Кроме того, Минпромторгу поручено направить в Минэкономразвития предложения о включении предприятий по производству упаковки в перечень системообразующих организаций. Еще вице-премьер распорядилась подготовить план мер поддержки производителей упаковки и упаковочных материалов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Они должны помочь компаниям в организации новых импортозамещающих производств упаковки, а также поспособствовать снятию административных барьеров.

Ранее завод Tetra Pak отказался поставлять упаковку российским молочникам. Изготавливают упаковку в России, однако владеет заводами компании европейское руководство. Многослойная упаковка Tetra Pak надолго сохраняет продукт, в связи с чем она востребована у отечественных молочников.

За месяц до этого Tetra Pak временно отказался от выпуска в России упаковок для вина и напитков объемом два литра. Решение было принято на фоне нехватки комплектующих.

