Абрамченко поручила разработать меры по сдерживанию роста цен на сырье для упаковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила до 5 мая подготовить предложения по сдерживанию роста цен на сырье для упаковки. Об этом сообщается в ее телеграм-канале.
"Поручила к 5 мая Минпромторгу, ФАС провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки (в том числе полимерной) и совместно с Минэнерго подготовить предложения по механизму сдерживания роста цен на используемые при производстве упаковки сырьевые материалы (с учетом торговых наценок)", – рассказала Абрамченко.
Вице-премьер отметила, что российские производители по большей части обеспечены отечественными материалами, однако некоторые позиции по-прежнему остаются импортными.
"Поэтому сейчас решаем задачу построения новых кооперационных цепочек, подбираем альтернативные аналоги, ведем наладку собственных производств для импортозамещения", – пояснила Абрамченко.
Также она поручила Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин на импортируемое сырье и оборудование, которые используют при производстве различных видов упаковки.
В свою очередь, Минсельхозу и Минфину поручено подготовить изменения в нормативные правовые акты, касающиеся распространения механизма льготного кредитования для предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности. Часть средств производства смогут потратить на покупку упаковочных материалов.
Кроме того, Минпромторгу поручено направить в Минэкономразвития предложения о включении предприятий по производству упаковки в перечень системообразующих организаций. Еще вице-премьер распорядилась подготовить план мер поддержки производителей упаковки и упаковочных материалов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Они должны помочь компаниям в организации новых импортозамещающих производств упаковки, а также поспособствовать снятию административных барьеров.
Ранее завод Tetra Pak отказался поставлять упаковку российским молочникам. Изготавливают упаковку в России, однако владеет заводами компании европейское руководство. Многослойная упаковка Tetra Pak надолго сохраняет продукт, в связи с чем она востребована у отечественных молочников.
За месяц до этого Tetra Pak временно отказался от выпуска в России упаковок для вина и напитков объемом два литра. Решение было принято на фоне нехватки комплектующих.
Завод Tetra Pak отказался печатать упаковки для кефира и ряженки из России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: