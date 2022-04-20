Завод Tetra Pak отказался поставлять упаковку российским молочникам

Tetra Pak стал отказывать российским молочникам в упаковке. Ее делают в России, но владеют этими заводами компании из Европы. Такая многослойная упаковка надолго сохраняет продукт.

О том, как российские производители смогут выйти из положения, – в эфире телеканала Москва 24.

