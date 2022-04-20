Путин выразил надежду, что дизайнеры РФ займут нишу зарубежных брендов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин на заседании платформы "Россия – страна возможностей" выразил надежду, что российские дизайнеры займут нишу после ухода некоторых брендов из РФ.

"Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место", – прокомментировал президент выступление дизайнера одежды Инны Королевой.

Путин также отметил, что власти будут оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в этой сфере.

Ранее основательница и дизайнер собственного одноименного бренда одежды Виктория Куксина заявила, что большинство российских брендов одежды перейдут с европейских материалов на турецкие и китайские ткани. При этом из-за курса валют ткани вырастут в цене.

