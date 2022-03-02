В Москве отменили неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, проведение которой планировалось 16–20 марта, не состоится в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру".

Организаторы мероприятия объяснили, что данное решение обусловлено нынешней ситуацией на Украине. Они также отметили, что ожидали в этот раз большего количества иностранных гостей по сравнению с прошлым годом из-за ослабления в Европе антиковидных ограничений.

Уточняется, что прошлом году Mercedes-Benz Fashion Week приняла больше 70 дизайнеров со всего мира.

Ранее из-за ситуации на Украине зарубежные певцы и группы решили отменить свои концерты в России. Так, в Москве не выступит американская панк-рок-группа Green Day. Аналогичные решения приняли группы Franz Ferdinand и The Killers. От выступления на фестивале Park Live отказался также рок-вокалист Игги Поп и многие другие исполнители.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

