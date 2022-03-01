Американская группа Green Day отменила концерт в Москве

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Американская панк-рок-группа Green Day на фоне мировых событий отменила концерт, который должен был состояться 29 мая на московском стадионе "Открытие Арена".

"Мы понимаем, что этот момент касается не стадионных рок-концертов, а чего-то более масштабного. Вместе с тем мы точно знаем, что рок-музыка вечна, поэтому будьте уверены в том, что мы очень скоро увидимся", – говорится на странице SAV Entertainment в соцсети "ВКонтакте".

Поклонники могут вернуть билеты, обратившись в место их приобретения.

Ранее британская рок-группа Franz Ferdinand и американская группа The Killers отменили выступления в Москве. Последние должны были выступать 16 июля в "Лужниках" в рамках фестиваля Park Live. На сцену не выйдет и рок-вокалист Игги Поп.

Свои концерты отменяют и другие иностранные музыканты и коллективы. В частности, не состоится целый ряд выступлений в Московской филармонии и концертном зале "Зарядье". Не выступит в России и на Украине и американская рок-группа Imagine Dragons.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

