Группы Franz Ferdinand и The Killers отменили концерты в России

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Британская рок-группа Franz Ferdinand отменила свое выступление в Москве, запланированное на 1 марта. Это связано с нынешней ситуацией в мире, сообщает концертное агентство SAV Entertainment на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Мы любим Россию. Эта великая страна вдохновляла нашу группу своим искусством и литературой. <...> Несмотря на трагедию текущей ситуации, мы сохраняем оптимизм и думаем о мирном дне, когда сможем вернуться к вам со своей музыкой", – приводится в сообщении обращение музыкального коллектива.

Также свой концерт в России отменила американская группа The Killers, сообщает портал TMZ. Она должна была выступить 16 июля в "Лужниках" в рамках фестиваля Park Live. Аналогичное решение принял рок-вокалист Игги Поп, выступление которого планировалась 10 июля в рамках того же фестиваля.

Свои концерты отменяют и другие иностранные музыканты и коллективы. В частности, не состоится целый ряд выступлений в Московской филармонии и концертном зале "Зарядье".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

