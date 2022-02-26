ВГТРК, Первый канал, и "Радиодом Останкино" приостановили членство в ЕВС

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ВГТРК, Первый канал, и "Радиодом Останкино" объявили о приостановке членства в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Об этом сообщает РИА Новости.

"Это решение вызревало последние годы, по мере нарастания политизированности в деятельности этой организации", – говорится в заявлении российских вещателей.

Там отмечается, что последней каплей для российских компаний стало решение ЕВС об отстранении России от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение".

"ЕВС в принятии решений стал руководствоваться исключительно точкой зрения Евросоюза, видя главной своей функцией реализацию директив Еврокомиссии, при том что добрая половина членов Европейского вещательного союза составляют телеканалы и радиостанции стран, в Евросоюз не входящих", – указано в заявлении.

25 февраля Европейский вещательный союз, выступающий в качестве организатора "Евровидения", отстранил Россию от участия в песенном конкурсе в 2022 году. В ЕВС подчеркнули, что участие РФ в "Евровидении" на фоне текущих событий на Украине нанесло бы значительный ущерб репутации конкурса.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.