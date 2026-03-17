БНР: ЕС согласовал кредит для Киева на 90 млрд евро

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, окончательное решение по кредиту будет принято совсем скоро. Как утверждается, пересматривать в ЕС его не станут.

Ранее Совет Евросоюза согласовал предоставление Украине кредита на 2026–2027 годы. Первые выплаты ожидаются во втором квартале этого года. От участия в предоставлении займа отказались Чехия, Венгрия и Словакия.

Венгрия также пообещала продолжить блокировать предоставление украинской стороне кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту нефти из России по трубопроводу "Дружба".

По информации СМИ, такое решение Будапешта привело к серьезному внутриполитическому расколу в Евросоюзе. Журналисты уже назвали ситуацию одним из самых глубоких кризисов в ЕС за последние годы.

