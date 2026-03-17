Климатолог Семенов: лето 2026 года ожидается теплее предыдущего

Столичный регион ждет аномальное тепло: по словам синоптиков, на этой неделе температура может достичь плюс 13–14 градусов. Чего ждать от весны и что уже можно сказать по поводу будущего лета – в материале Москвы 24.
"Упадет пара капель"
Три вековых температурных рекорда обновились в Москве и области с начала марта. В частности, 12 марта воздух прогрелся до 13,6 градуса – самый высокий показатель за последние 148 лет. На следующий день температура поднялась еще выше, достигнув 15,1 градуса, а 15 марта зафиксировали небольшое понижение до 11,5 градуса, сообщили в МГУ имени Ломоносова.
По данным ученых, предыдущие максимумы для этих дат составляли 11,1, 12,1 и 9,7 градуса соответственно. При этом абсолютный рекорд марта – 19,7 градуса – пока не побит.
Как рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, на этой неделе погода в столичном регионе определяется влиянием антициклона.
"Будет солнечно и без осадков. Лишь в пятницу по северу Центрального округа возможен кратковременный небольшой дождь, но он будет несущественный – пройдет размытый холодный фронт, где-то упадет пара капель", – сказал эксперт.
По его словам, температура воздуха до конца рабочей недели и в воскресенье будет на 5–7 градусов выше климатической нормы, которая составляет около плюс 5–10.
Ночами на протяжении недели на фоне области высокого давления и малооблачного неба ожидаются заморозки – от 0 до минус 4, добавил Ильин.
"Июни стали как июли"
Начало апреля в столице также будет заметно теплее нормы – температура окажется на 3–4 градуса выше привычных показателей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это начало так называемой фенологической весны – когда просыпается природа. Как правило, в Москве она наступает с 8 апреля, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчивой выше плюс 5 градусов. Именно этот ключевой порог является биологическим и запускает процесс вегетации растений", – пояснил синоптик.
При этом Тишковец предупредил: несмотря на теплые прогнозы, москвичам не стоит расслабляться.
По словам метеоролога, в этом году весна наступила на 10 дней раньше положенного срока.
"Поэтому ждем, готовимся к любым сюрпризам или, наоборот, неприятностям от погоды. Но в любом случае весна в этом году радует", – заключил Тишковец.
В свою очередь, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в беседе с Москвой 24 отметил, что наука пока не позволяет делать достоверные сезонные прогнозы погоды.
"Чем ближе к океану, тем проще прогнозировать – океан дает предсказуемость. Температура воды меняется медленно, аномалии держатся месяцами, океанические течения позволяют рассчитать, где через 3–4 месяца окажется теплая или холодная вода. Поэтому в Англии или Норвегии сезонные прогнозы гораздо точнее, чем у нас. А в глубине континента (например, на Урале или в Центральной Сибири) предсказывать еще сложнее", – пояснил он.
В то же время, по словам эксперта, москвичам стоит на всякий случай готовиться к возвратным похолоданиям в мае.
"В этом месяце в Арктике только начинается весна, и поэтому еще очень холодно, а на континенте уже тепло. Когда холодные массы заносит с севера, возникают сильные похолодания. Такие режимы циркуляции часто повторяются, поэтому возвратные похолодания, как и бабье лето, скорее всего, будут", – добавил климатолог.
Но это также не прогноз, а особенность сезонного перехода атмосферной циркуляции, подчеркнул специалист. На сегодняшний день максимум наука способна предсказать погоду на 10–12 дней, заключил Семенов.