Климатолог Семенов: лето 2026 года ожидается теплее предыдущего

Столичный регион ждет аномальное тепло: по словам синоптиков, на этой неделе температура может достичь плюс 13–14 градусов. Чего ждать от весны и что уже можно сказать по поводу будущего лета – в материале Москвы 24.

"Упадет пара капель"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три вековых температурных рекорда обновились в Москве и области с начала марта. В частности, 12 марта воздух прогрелся до 13,6 градуса – самый высокий показатель за последние 148 лет. На следующий день температура поднялась еще выше, достигнув 15,1 градуса, а 15 марта зафиксировали небольшое понижение до 11,5 градуса, сообщили в МГУ имени Ломоносова.

По данным ученых, предыдущие максимумы для этих дат составляли 11,1, 12,1 и 9,7 градуса соответственно. При этом абсолютный рекорд марта – 19,7 градуса – пока не побит.

Как рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, на этой неделе погода в столичном регионе определяется влиянием антициклона.

"Будет солнечно и без осадков. Лишь в пятницу по северу Центрального округа возможен кратковременный небольшой дождь, но он будет несущественный – пройдет размытый холодный фронт, где-то упадет пара капель", – сказал эксперт.

По его словам, температура воздуха до конца рабочей недели и в воскресенье будет на 5–7 градусов выше климатической нормы, которая составляет около плюс 5–10.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В абсолютных числах: 18 и 19 марта днем до плюс 9–14, однако 20 и 21 числа немного похолодает (до 6–11 градусов тепла) из-за того самого холодного фронта с севера. А вот в воскресенье, 22 марта, температура снова поднимется до 8–13 градусов.

Ночами на протяжении недели на фоне области высокого давления и малооблачного неба ожидаются заморозки – от 0 до минус 4, добавил Ильин.

"Июни стали как июли"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Начало апреля в столице также будет заметно теплее нормы – температура окажется на 3–4 градуса выше привычных показателей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это начало так называемой фенологической весны – когда просыпается природа. Как правило, в Москве она наступает с 8 апреля, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчивой выше плюс 5 градусов. Именно этот ключевой порог является биологическим и запускает процесс вегетации растений", – пояснил синоптик.

При этом Тишковец предупредил: несмотря на теплые прогнозы, москвичам не стоит расслабляться.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Весна только набирает обороты, и, несмотря на такие теплые прогнозы, безусловно, ожидаются возвраты холодов. Насколько они будут мощными, будут ли сопровождаться снегопадами – на настоящий момент указать точные сроки невозможно.

По словам метеоролога, в этом году весна наступила на 10 дней раньше положенного срока.

"Поэтому ждем, готовимся к любым сюрпризам или, наоборот, неприятностям от погоды. Но в любом случае весна в этом году радует", – заключил Тишковец.

В свою очередь, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в беседе с Москвой 24 отметил, что наука пока не позволяет делать достоверные сезонные прогнозы погоды.

"Чем ближе к океану, тем проще прогнозировать – океан дает предсказуемость. Температура воды меняется медленно, аномалии держатся месяцами, океанические течения позволяют рассчитать, где через 3–4 месяца окажется теплая или холодная вода. Поэтому в Англии или Норвегии сезонные прогнозы гораздо точнее, чем у нас. А в глубине континента (например, на Урале или в Центральной Сибири) предсказывать еще сложнее", – пояснил он.





Владимир Семенов директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Однако есть четкая тенденция: климат в Москве существенно изменился за последние 40 лет. Летом стало теплее примерно на 1,5 градуса. Июни сейчас такие, какими раньше были июли. Поэтому с большей вероятностью можно ожидать отклонения в положительную сторону – то есть более жаркое лето. Но это климатический прогноз, общая тенденция, а не точное предсказание.

В то же время, по словам эксперта, москвичам стоит на всякий случай готовиться к возвратным похолоданиям в мае.

"В этом месяце в Арктике только начинается весна, и поэтому еще очень холодно, а на континенте уже тепло. Когда холодные массы заносит с севера, возникают сильные похолодания. Такие режимы циркуляции часто повторяются, поэтому возвратные похолодания, как и бабье лето, скорее всего, будут", – добавил климатолог.

Но это также не прогноз, а особенность сезонного перехода атмосферной циркуляции, подчеркнул специалист. На сегодняшний день максимум наука способна предсказать погоду на 10–12 дней, заключил Семенов.

