Депутат Свинцов опроверг полный переход Рунета на работу по "белым спискам"

Умная бытовая техника может перестать работать в России при полном переходе интернета на "белые списки", предупредили эксперты. Насколько это возможно и как будут функционировать привычные всем электроприборы, разбиралась Москва 24.

Умная техника бесполезна?

Полный переход российского интернета на систему работы по "белым спискам" заблокирует использование современной бытовой техники, сообщил IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с "Осторожно Media".

В частности, под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы, даже если такие электроприборы куплены в дружественных странах, например в Китае. При этом обойти ограничения не получится, уверяет эксперт.





Павел Мясоедов IT-эксперт То есть все, чем мы привыкли пользоваться на каждодневной основе, перестанет функционировать.

Специалист объяснил это тем, что умная бытовая техника напрямую зависит от внешних серверов и облачных вычислений. Поэтому устройства станут бесполезны без добавления соответствующих ресурсов в "белый список".

Перечень сервисов, которые доступны даже при ограничениях работы интернета, был запущен в тестовом режиме в начале сентября 2025 года. Среди прочего, в "белый список" вошли портал госуслуг, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы "Яндекса", маркетплейсы, видеохостинг Rutube, сайт платежной системы "Мир", ресурсы правительства и администрации президента, платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также сайты и сервисы операторов связи. При этом перечень регулярно пополняется новыми ресурсами.

"Все решится просто"

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов подтвердил в разговоре с Москвой 24, что ресурсы, не включенные в "белые списки", способны попасть под блокировку.

Однако с учетом потребности в умной технике в перечне должно оказаться все необходимое для ее использования, уверен специалист.

"Например, умный телевизор – это "ящик", который подключается к каким-то сервисам. Если допустить, что это зарубежный производитель, заблокированный по каким-либо причинам, обновления от него не смогут приходить", – отметил Ульянов.

В то же время устройство сможет показывать контент тех сервисов, которые находятся на "белых" адресах. В частности, это касается видеохостингов, добавил эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion С одной стороны, будут определенные сложности и ограничения. С другой – это не означает, что техника перестанет работать и все – пора выбрасывать. У многих умных гаджетов предусмотрен режим работы и без интернета. Пылесос можно запустить кнопкой, и он будет убираться в комнате, даже если нет коннекта с зарубежным удаленным сервером.

Таким образом, устройства будут работать, а если обновление не скачается, они продолжат функционировать благодаря ранее установленной программе.

"Известны случаи, когда новая техника из магазина работает корректно, а после скачивания обновлений начинает тормозить. Я знаю пользователей, которые сами отключают автоматические обновления, и все успешно продолжает работать", – объяснил эксперт.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Москвой 24 предположил, что все легальные производители обязательно локализуют софт, чтобы техподдержка находилась на территории России.

"Это обычный лицензионный подход. Я не вижу здесь проблем с точки зрения технической поддержки и обновлений приложений. Уверен, все это решится достаточно просто. В том числе и новые устройства будут работать", – отметил депутат.

По его словам, единичные сложности могут возникнуть у тех, кто ввез что-либо в страну самостоятельно. Все, что официально продается в магазинах, будет обеспечено техподдержкой, убежден парламентарий.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи При этом важно отметить, что "белые списки" нужны только на период каких-то ограничений. Условно говоря, человек уехал на работу, а в течение дня возникла террористическая угроза – интернет ограничили. Вечером он приехал, а телевизор, чайник или пылесос в периоды, когда ограничений нет, обновились. Поэтому проблем не вижу.

Парламентарий выразил уверенность, что Рунет не перейдет на "белые списки" полностью, поскольку система нужна только на период опасности. В Москве процессы также нормализуются в скором времени, а значит, сервисы будут работать, как и раньше, заключил Свинцов.

