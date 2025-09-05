"Белый список" сервисов при отключении интернета заработал в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России в тестовом режиме заработал "белый список" сервисов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета, сообщила пресс-служба Минцифры.

Во время отключения интернета гражданам будут доступны:



сервисы госуслуг;

соцсети "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru, а также мессенджер MAX;

сервисы "Яндекса";

маркетплейсы и сервис объявлений;

платформа "Дзен";

видеохостинг Rutube;

сайт платежной системы "Мир";

сайты правительства и администрации президента;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

сайты и сервисы операторов связи "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком" и T2.

Список будет дополняться, уточнили в ведомстве.

Россияне будут получать СМС-оповещения об отключении интернета, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко.

Ожидается, что люди не будут замечать происходящего, поскольку атаки БПЛА чаще всего случаются по ночам. Однако новые меры требуют синхронизации сразу нескольких ведомств, уточнил Клименко.