"Известия": отключения мобильного интернета в РФ снизятся

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Представители бизнеса и Минцифры РФ обсуждают введение правил отключений мобильного интернета, которые в последнее время стали регулярными. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленного чиновника и топ-менеджера одной из сотовых компаний.

Как правило, распоряжения об отключении сотовой связи отдают местные органы власти, региональные управления МЧС и прочие должностные лица и организации. В силу с участившимися атаками вражеских БПЛА подобных распоряжений стало слишком много, а их требования порой носят хаотичный характер, отметил источник, близкий к одному из сотовых операторов.

В настоящее время сотрудники операторов перегружены заявками с требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня. Зачастую на обработку таких заявок требуется слишком много времени, из-за чего не всегда получается оперативно блокировать доступ там, где это действительно нужно.

При этом упорядочение процедуры блокировки позволит снизить ненужные и неоправданные отключения для пользователей, а для операторов – ненужную работу. По мнению экспертов, назначение единого органа, через который операторы станут получать предписания, является оправданным шагом.

В июне в России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия БПЛА, которые станут частью универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, Росгвардия планирует усилить охрану на объектах инфраструктуры РФ и снабдит сотрудников подразделения ФГУП "Охрана" современными образцами боевого стрелкового оружия для защиты от беспилотников.