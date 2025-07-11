Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в интервью РИА Новости рассказал, как Москва помогает бороться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Мэр отметил, что столица активно поддерживает армию в борьбе с атаками дронов. В обеспечении безопасности участвуют Рогвардия, МВД, система 112, а также городские аварийные службы и сами жители Москвы. Совместная работа помогает создавать эффективную систему защиты столицы.

"Мы со своей стороны всемерно помогаем противовоздушной обороне с помощью всех своих технологических и информационных достижений, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами", – сообщил Собянин.

Он также подчеркнул, что московская система противодействия БПЛА прошла достаточно большие испытания и демонстрирует высокую степень надежности.

В ночь на пятницу, 11 июля, силы ПВО сбили 155 украинских дронов над российскими регионами. Из них 11 – в Московском регионе, сообщали в Минобороны. При ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле погиб сотрудник спецчасти МЧС.