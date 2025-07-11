Сотрудник спецчасти МЧС погиб в Туле при ликвидации последствий атаки БПЛА

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В Туле во время ликвидации последствий атаки БПЛА погиб сотрудник спецчасти МЧС, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Скончался 38-летний инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части № 119 ФГКУ "Специальное управление ФПС № 88 МЧС России" Илья Ковалев.

Он прослужил в ведомстве 16 лет и был неоднократно отмечен наградами. На его счету множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров.

У погибшего остались жена и 9-летний сын. МЧС России выразило родным и близким Ковалева соболезнования.

Силы ПВО за ночь 11 июля сбили 155 украинских дронов над российскими регионами, 13 из них – над Тульской областью. Глава региона Дмитрий Миляев сообщал, что в результате атаки вражеских беспилотников один человек погиб и еще один пострадал. Последнему была оказана необходимая медицинская помощь.