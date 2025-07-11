11 июля, 05:51Происшествия
Один человек погиб в результате падения украинского дрона в Липецкой области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб, еще один получил ранения из-за падения украинского дрона на территорию сельхозпредприятия в Липецкой области ночью пятницы, 11 июля. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что в результате падения БПЛА возникло возгорание на сельхозпредприятии. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь.
Пострадавшему мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают глава района и сотрудники оперативных служб.
Ранее из-за атаки украинский дронов загорелся склад с древесиной в Курской области. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.
Минобороны сообщало о ликвидации 26 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Атака длилась с 17:00 до 20:00 по московскому времени 10 июля.