Один человек погиб в результате падения украинского дрона в Липецкой области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, еще один получил ранения из-за падения украинского дрона на территорию сельхозпредприятия в Липецкой области ночью пятницы, 11 июля. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в результате падения БПЛА возникло возгорание на сельхозпредприятии. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Пострадавшему мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают глава района и сотрудники оперативных служб.

Ранее из-за атаки украинский дронов загорелся склад с древесиной в Курской области. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Минобороны сообщало о ликвидации 26 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Атака длилась с 17:00 до 20:00 по московскому времени 10 июля.