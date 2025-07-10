Собянин: четвертый БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указал мэр столицы.

Днем 10 июля на подлете к Москве был сбит БПЛА. Спустя время стало известно об уничтожении второго, позже – третьего. На месте падения обломков работали специалисты.

Всего в ночь на 10 июля российские средства ПВО сбили 14 украинских дронов. Восемь из них ликвидировали над Черным морем, по два – над Белгородской областью и Крымом, еще по одному – над Пензенской и Курской областями.