09 июля, 23:26Происшествия
Женщина пострадала при атаке дронов ВСУ в Брянской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами-камикадзе на село Подывотье Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В результате атаки пострадала местная жительница. Она была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.
Богомаз подчеркнул, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия. Местных жителей просят соблюдать бдительность.
Ранее ВСУ атаковали с помощью БПЛА несколько зданий в городе Рыльске Курской области. В результате пострадали две местные жительницы. Атаке подвергся и пляж в Курске. Четыре человека погибли, шесть получили ранения.