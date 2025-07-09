Женщина пострадала при атаке дронов ВСУ в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами-камикадзе на село Подывотье Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате атаки пострадала местная жительница. Она была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Богомаз подчеркнул, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия. Местных жителей просят соблюдать бдительность.

Ранее ВСУ атаковали с помощью БПЛА несколько зданий в городе Рыльске Курской области. В результате пострадали две местные жительницы. Атаке подвергся и пляж в Курске. Четыре человека погибли, шесть получили ранения.