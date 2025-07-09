Три человека погибли в результате атаки ВСУ на пляж в Курске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж "Городской" в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Три человека скончались от полученных ран на месте происшествия. Число раненых выросло до шести. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один – травму ребер и осколочные ранения. Им окажут помощь в областной больнице.

Врио губернатора подчеркнул, что на месте происшествия работают все оперативные службы города. Дополнительная информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее Хинштейн сообщал о четырех раненых в результате атаки ВСУ на пляж. Среди них был ребенок, получивший ожоги. Ему также оказывается помощь в областной больнице.