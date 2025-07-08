Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на пляж в Курске

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Две женщины, мужчина и ребенок пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж "Городской" в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, у мужчины проникающее ранение в грудную клетку. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. У двух женщин и ребенка ожоги.

Хинштейн попросил местных жителей соблюдать бдительность и не пренебрегать мерами безопасности. В случае обнаружения обломков сбитых дронов рекомендуется ни в коем случае не приближаться к ним.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область. Среди них – полуторагодовалый ребенок.

Также четыре человека погибли при атаке ВСУ по Петровскому району Донецка. Удар был нанесен с помощью ракет РСЗО HIMARS.