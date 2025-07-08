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08 июля, 11:45

Происшествия

Гражданский дрон упал на жилой дом в Казани

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Гражданский дрон упал на частный жилой дом в Казани, что привело к пожару. Тем не менее происшествие обошлось без пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

Собеседники журналистов уточнили, что внештатная ситуация произошла в 09:00 8 июля во время испытания аппарата. В ходе учебного полета он потерял управление и рухнул на дачный участок в СНТ "Дубки". К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

После случившегося Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку. На место инцидента направился заместитель Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Оценке планируется подвергнуть соблюдение требований законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований правоохранители применят соответствующие меры реагирования, указали в ведомстве.

Ранее легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Омской области. Согласно предварительным данным, экипаж воздушного судна приземлился возле посадочной площадки "Поповка" в Азовском районе. Самолет совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы на открытый участок. В результате ЧП судно получило повреждение.

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