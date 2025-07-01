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01 июля, 16:11

Происшествия

Самолет Су-34 упал в Нижегородской области

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Ростех"

Самолет Су-34 разбился в Нижегородской области в ходе планового учебно-тренировочного полета, сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел 1 июля примерно в 13:00. У самолета при заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить неполадку, но у него ничего не вышло.

"По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался", – рассказали в оборонном ведомстве.

К месту аварии вылетела поисково-спасательная команда и комиссия Воздушно-космических сил РФ. Оба члена экипажа выжили. Кроме того, самолет летел без боекомплекта и упал в безлюдном районе, повреждений на земле нет.

Ранее легкомоторный самолет Злин-142 разбился у аэродрома Новонежино в Приморском крае. На борту был один пилот 1969 года рождения, он погиб.

По предварительным данным, владелец самолета передал его погибшему для обучения навыкам пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

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