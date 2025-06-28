Легкомоторный самолет Злин-142 упал в Приамурье

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Легкомоторный самолет Злин-142 разбился в районе аэродрома Новонежино Приморского края, передает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло примерно в 09:45 по местному времени (02:45 по московскому времени. – Прим. ред.). На борту находился только пилот 1969 года рождения. Он погиб.

Согласно предварительным данным, собственник воздушного судна передал его погибшему для обучения навыкам пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.

В рамках расследования прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. В свою очередь, контроль над ходом следствия взял Восточный МСУТ СК России.

Ранее гражданский вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку в Тверской области из-за неполадок. Воздушное судно приземлилось вне населенного пункта в Ржевском округе.

Предварительно, в двигатель попала птица. Пострадавших нет, в вертолете было шесть человек.